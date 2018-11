Dilma convoca presidente da Infraero e diretora da Anac

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, convocou ao Palácio do Planalto o presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), brigadeiro José Carlos Pereira, e a diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Denise Abreu, para uma reunião sobre a crise no setor aéreo. A informação foi dada à Agência Estado por fontes do setor governamental aeronáutico. O brigadeiro e a diretora da Anac estavam em São Paulo acompanhando as providências relacionadas ao resgate das vítimas do desastre com um Airbus da TAM no Aeroporto de Congonhas. Os dois participaram, pela manhã, de uma reunião no aeroporto com as demais autoridades aeronáuticas que estão na capital paulista desde a explosão do Airbus da TAM, no início da noite de terça-feira. Após receber a convocação de Dilma, José Carlos Pereira e Denise Abreu embarcaram para Brasília, às 14h30, e devem chegar ao Planalto por volta das 16 horas. Pela manhã, o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito, conversou durante uma hora com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no palácio, sobre a crise aérea.