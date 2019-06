Dicas de cafeterias para você conhecer em SP

Olá pessoal, tudo bem com vocês?

Não sei vocês, mas eu acho que uma cafeteria é o que mais combina com a cidade de São Paulo. Há uma variedade enorme à disposição de quem mora ou passa por aqui. Por isso, a seleção atual jamais pode ser encarada como definitiva, mas apenas um retrato do que nós conhecemos. Tenho certeza que você, estimado leitor, conhece outras tantas – e se quiser compartilhar conosco por meio dos comentários, está mais do que convidado.

Novas cafeterias

Recentemente, por exemplo, o Divirta-se fez uma seleção muito bacana de cafeterias espalhadas pela cidade de São Paulo. São doze sugestões entre as mais aconchegantes, como a Coffee Sweet Coffee, e as mais descoladas, como a Coffee Stories, que se inspira em Burle Marx. Vale seguir na matéria até o fim se quiser aprender, por exemplo, sobre métodos de preparo do café. Nosso colunista de cafés, Ensei Neto, também escreveu recentemente sobre as novas cafeterias da cidade, na visão dele pequenas e descomplicadas.

Drinques, sempre drinques

E por falar em colunistas, o nosso intrépido Gilberto Amendola, nos ensina a fazer um Expresso Martini, segundo ele, um drinque que une o melhor de dois mundos. Aliás, é o próprio Ensei que nos ensina que café vai bem com quase tudo: leite, uísque.....

As cafeterias parecem, realmente, fervilhar na cidade de São Paulo. Recentemente, o Café Sabor Mirai abriu suas portas no térreo da Japan House, localizada na Avenida Paulista. Vale a visita, até porque o comando do café é da empresária Kyoko Tsukamoto.

Café combina com doce

Bem, para mim, café combina com doce. Não tem jeito. E acho que para a maioria das pessoas, é uma tentação pedir um docinho para acompanhar um café bem servido. Por isso, vale a dica do Paladar. A Toasty, na Vila Madalena, atrai um público com bolos vistosos e salão bem iluminado. Fica a dica....