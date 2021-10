Dia de Finados: confira o que abre e o que fecha na cidade de São Paulo

Quem estiver em São Paulo durante o feriado de Finados, na terça-feira, 2, deve ficar atento às mudanças no horário de funcionamento de serviços e órgãos públicos. Parte dos serviços vai ser afetada somente na terça-feira, enquanto outros terão funcionamento diferenciado na segunda-feira, 1º, e na terça.

Na capital paulista, o rodízio municipal de veículos estará suspenso no dia do feriado. O rodízio para caminhões, no entanto, segue o mesmo. Também não estarão liberadas as vagas de Zona Azul e as faixas exclusivas de ônibus.

Confira o que abre e fecha durante o feriado prolongado:

Cemitérios

Os 22 cemitérios municipais estarão abertos para receber visitantes das 7h às 18h. Haverá medição de temperatura nas entradas das unidades, máscaras e álcool em gel disponibilizados em pontos estratégicos para prevenção da covid-19.

Para evitar filas nos atendimentos e portões de entrada, a Prefeitura anunciou reforço no número de funcionários, com o apoio das equipes que atuam na área administrativa do serviço funerário.

No ano passado, quase 84 mil pessoas visitaram os 22 cemitérios municipais. Neste Dia de Finados, as unidades funcionarão, como de costume, das 7h às 18h.

Linhas de ônibus

Na capital paulista, a circulação dos ônibus na segunda-feira será a de um dia útil. Na terça-feira, a frota será equivalente à de sábado.

As linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Litoral Norte seguirão, no dia do feriado, a programação horária de domingo.

Já na segunda-feira, as linhas que atendem a Baixada Santista vão funcionar normalmente, como nos dias úteis, e as demais regiões metropolitanas vão seguir a programação horária de sábado.

Bilhete Único

No feriado, os postos de atendimento aos usuários do bilhete único comum, vale-transporte, estudante e professor localizados nos terminais de ônibus e estações de transferência funcionarão normalmente, das 6h às 22h. Os postos Metrô Jabaquara, Santana e Augusta e o Posto Central da SPTrans estarão fechados nesses dias.

Também o Posto de Apoio à Mulher, localizado no mezanino do Terminal Sacomã, estará fechado na segunda-feira e no feriado. O atendimento volta a ocorrer na quarta-feira, 3 de novembro, das 8h às 17h.

Mesmo nos horários em que os postos estão fechados, a compra de créditos pode ser feita via aplicativo, máquinas de autoatendimento, rede credenciada, Lotéricas e Banco do Brasil.

Metrô e trens

As linhas de metrô e trens funcionarão normalmente na segunda-feira. Na terça-feira, a circulação vai ser equivalente a de um domingo. As linhas 9 (Esmeralda) e 15 (Prata) serão as únicas com funcionamento diferente.

Linha 9-Esmeralda – No domingo, 31 e na terça-feira, 2, a estação Osasco não funcionará das 9h às 18h. A alteração de trens é para serviços de manutenção na via permanente e rede aérea. O trajeto da linha será feito entre as estações Grajaú e Presidente Altino. A alternativa para os passageiros que têm como destino as estações de Osasco e Grajaú é a Linha 8-Diamante, que pode ser acessada na estação Presidente Altino.

Linha 15-Prata – No sábado, domingo e terça-feira, haverá testes na Linha 15-Prata para integração da futura Estação Jardim Colonial. Por conta disso, a operação comercial desta linha, terá início somente às 16 horas. Os passageiros serão atendidos pelos ônibus gratuitos do sistema Paese das 4h40 às 16 horas entre as estações Vila Prudente e São Mateus.

Cultura

Os equipamentos de cultura de São Paulo terão horário de funcionamento alterado e é preciso verificar com cada unidade.

Saúde

Os hospitais, prontos-socorros, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) 24h, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) funcionarão o dia todo, de forma ininterrupta.

As unidades AMA 12h e AMAs/UBS Integradas atenderão na segunda-feira, das 7h às 19h, nos dias 30 de outubro, 1º e 2 de novembro. Os Centros de Atenção Psicossocial III (Caps III) que atendem 24h funcionarão apenas com demandas internas, sem abertura ao público.

No dia 1º, parte dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) funcionarão normalmente, com exceção das seguintes unidades: Barretos, Bourroul, Caraguatatuba, Fernandópolis, Itu, Jales, Lorena, Mauá, Santo André, São Carlos, São José dos Campos, Santa Fé do Sul e Votuporanga. Nenhum dos AMEs programou agendamentos para o dia 2, e todos voltam ao expediente de rotina a partir de quarta.

Hospitais Dia atendem normalmente na segunda (1º) e fecham ao público na terça, feriado.

Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências tanto nos pronto-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Assistência Social

Estarão abertos na segunda-feira e na terça-feira: as unidades do Serviço de Acolhimento Institucional Para Crianças e Adolescentes (SAICA), Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), Centros de Acolhida, Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS), Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Fundação Pró-Sangue

Na segunda e na terça-feira, o posto Clínicas de doação da Fundação Pró-Sangue estará funcionando das 8h às 17h. Os demais estarão fechados.

Hospitais veterinários

As unidades das zonas Norte, Leste e Sul funcionarão no dia 1º de novembro para atendimento às urgências e emergências (não haverá distribuição de senhas) e estarão fechadas no feriado de 2 de novembro.

Direitos Humanos e Cidadania

A Casa da Mulher Brasileira (CMB) permanecerá em atendimento 24h durante o feriado prolongado.

Os seguintes equipamentos de atendimento ao público estarão fechados no período, reabrindo normalmente na quarta-feira, 3: Centros de Referência da Mulher (CRM), Centros de Cidadania da Mulher (CCM) e Postos Avançados de Apoio à Mulher no Metrô e Terminal Sacomã SPTrans; Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial.

Os serviços de acolhimento sigiloso (Casa Abrigo e Casa de Passagem) de mulheres vítimas de violência permanecem abertos.

Não haverá expediente presencial nos núcleos de atendimento da Ouvidoria dos Direitos Humanos, mas denúncias de violações de direitos podem ser feitas pelos canais do Portal e telefone SP156, site Disque 100 (pessoas idosas, crianças e adolescentes) e site do Ligue 180 (mulheres).

A Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos estará com o Posto Avançado na Rua Mauá fechado, mas seguirá atendendo pelo WhatsApp (11) 97549.9770.

Em casos de violação de direitos de crianças e adolescentes, os conselhos tutelares de cada região do município podem ser acionados por meio de plantão telefônico da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias no Dia de Finados. Na segunda-feira, os bancos abrem normalmente nas localidades que não tiverem feriados municipais.

Internet banking, mobile banking, além de caixas eletrônicos podem ser utilizados para a maior parte das transações — como pagamento de contas, checagem de saldo e extrato, e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento.

Banco do Povo

As unidades da capital paulista estarão fechadas nos dias 01 e 02. Demais municípios seguem determinação local.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo Estado de São Paulo estarão fechados por conta do Dia de Finados. Já na segunda-feira, as unidades irão funcionar exclusivamente para o mutirão de RG e CNH, atendendo apenas às solicitações da primeira e segunda via de Carteira de Identidade e renovação da habilitação. A exceção é para o Poupatempo de Serra Negra que, devido ao feriado municipal em comemoração à padroeira da cidade, estará fechado na segunda.

Abastecimento

Os mercados e sacolões da cidade de São Paulo terão horário de funcionamento alterado e é preciso verificar com cada unidade. As feiras livres funcionarão normalmente.

Centros Esportivos

Os Centros Esportivos funcionarão normalmente no fim de semana. Na segunda-feira, as unidades também estarão abertas normalmente aos usuários. Na terça-feira, dia do feriado, estarão fechadas.

Parques

Os parques municipais estarão abertos com seus horários normais e com todos os protocolos sanitários já existentes.

Os viveiros municipais permanecem com as visitas suspensas, por conta da pandemia da covid-19.

O Planetário do Carmo não estará aberto neste feriado, retornando seu funcionamento nos dias 5 e 6.