Dia começa gelado em SP, que terá fim de semana de muito frio

Uma grande massa de ar seco de origem polar cobre São Paulo nesta sexta-feira, 27, quando a mínima prevista é de 8 graus e a máxima não deve passar dos 19 graus. O sol aparece no Estado, mas ao amanhecer e à noite faz muito frio. Na madrugada desta sexta, alguns pontos da cidade registraram 5 graus. São Paulo tem trânsito tranqüilo na manhã desta sexta-feira Washington Luís segue interditada mesmo com o fim das buscas no prédio da TAM À tarde, a temperatura fica amena e uma nova frente fria traz mais umidade para São Paulo e a partir da tarde volta a chover no norte do Estado. Na capital, o céu fica nublado à noite. A frente fria deixa o tempo chuvoso no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no sul da Bahia. A sexta-feira fica nublada com chuviscos no Vales do Rio Doce e do Jequitinhonha. Uma nova frente fria traz um pouco de chuva para o norte de São Paulo e o centro-sul de Minas Gerais. No fim de semana, o céu fica nublado e faz frio na capital paulista; o sábado tem mínima de 11 graus e máxima de 15 graus. No domingo, a temperatura volta a cair e a mínima prevista é de 8 graus, com máxima de 14 graus. No fim de semana, o frio será renovado por outra forte e grande massa polar, a maior do ano até agora. Vai sobrar ar polar para toda a semana que vem, quando as temperaturas devem continuar baixas.