Devido às chuvas, ao menos sete árvores provocam ocorrências na Grande SP

Informamos que após as 15h00, o Corpo de Bombeiros interveio em 7 ocorrências de árvores caídas em São Paulo e Grande SP, sendo: 1 em São Bernardo do Campo, 5 em São Paulo e 1 em Guarulhos. Informamos que essas não foram as únicas árvores caídas, mas as que o CB trabalhou. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 27 de fevereiro de 2018