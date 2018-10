Detran-SP Interlagos muda de endereço a partir de novembro

SÃO PAULO - A Unidade do Detran-SP no Shopping Interlagos vai mudar, a partir de novembro, para o Shopping Fiesta na Avenida Guarapiranga 752, Vila Socorro, zona sul da capital. De acordo com o cronograma, a Unidade Interlagos funcionará até as 14h do dia 27 de outubro.

Entre os dias 29 de outubro e 3 de novembro, a Unidade do Detran-SP Interlagos estará fechada, mas a recepção estará aberta para recebimento de documentos. Nesses dias, funcionários da unidade irão informar o cidadão sobre o redirecionamento de atendimento para outros postos do Detran-SP na capital.

A partir do dia 5 de novembro, o atendimento na Unidade Detran-SP Guarapiranga entrará em vigor.

A nova Unidade Guarapiranga vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h, oferecendo os serviços de trânsito relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a veículos.