Veja detalhes do acidente nas obras do Metrô que fez abrir cratera na Marginal do Tietê

SÃO PAULO – As causas do acidente nas obras da Linha 6-Laranja do Metrô, na terça-feira, 1, estão sob investigação do governo paulista, da concessionária responsável pelas obras e do Ministério Público. A cratera que se abriu no canteiro da Marginal do Tietê afetou as pistas locais, que permanecem com o trânsito interditado para obras de reparo.

Responsável pela construção da nova linha, a Acciona apresentou esclarecimentos iniciais sobre a dinâmica do acidente da semana passada. A empresa diz que o Tatuzão, responsável pela escavação do túnel, não atingiu diretamente o interceptor de esgoto, que vazou e levou ao desmoronamento de parte do solo e das pistas. O equipamento chegava a um poço de ventilação e, para isso, o solo tinha sido reforçado na área.

“A gente ainda está estudando as causas, elas seguem em estudo, mas nossa equipe, desde o primeiro momento, atuou de uma forma a tentar mitigar o problema”, declarou na quarta-feira, 2, o engenheiro civil Lucio Matteucci, diretor da Acciona. Entenda a seguir detalhes do acidente.

O que levou ao desmoronamento na Marginal Tietê?

Conforme Matteucci, uma tuneladora da concessionária estava escavando a aproximadamente 2 metros da chegada do túnel ao poço de saída de emergência de Aquinos e a aproximadamente 3 metros do interceptor de esgoto. Havia um tratamento do local para a chegada do tatuzão, com duas linhas de enfilagem, que protegiam o avanço da tuneladora quanto a "qualquer problema, qualquer carreamento de material que ocorresse ali".

Porém, ao chegar a aproximadamente 1,8 metro do poço, houve um desmoronamento de solo que, posteriormente, fez com que o esgoto que estava passando pelo interceptor começasse a vazar. “Acabou carreando todo esse material para dentro do poço”, disse o engenheiro civil. O fenômeno pode ter se agravado por conta das fortes chuvas que atingem o Estado nas últimas semanas.

A obra da Linha 6-Laranja foi comprometida?

Conforme a concessionária, não houve ruptura de nenhuma estrutura da obra. Os túneis estariam “intactos”, assim como o poço. Todo o material desmoronou na área de chegada da tuneladora ao poço Aquinos. “Como vem de um período de bastante chuva, esse interceptor estava bastante cheio. Rapidamente o material foi lavando o terreno e enchendo o poço Aquinos”, disse o engenheiro Lucio Matteucci.

A Acciona informou ainda que um túnel de estacionamento que já estava concluído gerou um vaso comunicante entre o poço Aquinos e o poço do Tietê, do outro lado da Marginal. Assim, todo o esgoto que caiu acabou levando o material também para lá.

Quais medidas de mitigação foram tomadas pela Acciona?

Após a contenção de danos, como solução emergencial, a Acciona apontou que a primeira ação foi buscar dar estabilidade ao local.

Para isso, foram definidas três ações conjuntas para solucionar o problema: o aterramento do poço Aquinos com rocha, para que o vaso comunicante com o interceptor de esgoto seja vedado; o preenchimento da cavidade da Marginal com argamassa, para fechar a cratera aberta na Marginal Tietê; e a interrupção do fluxo do interceptor de esgoto ITi.7, medida que visa a interromper o vazamento de esgoto e foi feita pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).