Desta vez, Marta limita-se ao 'nada a declarar'

"Não tenho nada a dizer." Foi a única declaração da ministra do Turismo, Marta Suplicy, em referência ao acidente com o Airbus 320 da TAM, ocorrido na noite de terça-feira, 17, e que matou 186 pessoas. Ao desembarcar nesta quarta, no Aeroporto Internacional do Rio Antonio Carlos Jobim, na Ilha do Governador, zona norte da cidade, ela já era aguardada por um motorista e uma agente da Polícia Federal (PF) na frente do prédio administrativo da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) no aeroporto. Marta Suplicy vinha de Lisboa em um vôo da Air Portugal. Logo após ela seguir de carro oficial, às 17h45, para a Base Aérea do Galeão, onde embarcaria com destino a Brasília, um assessor da ministra procurou a reportagem e disse: "Ela (Marta) está consternada e ainda tem uma atividade em Brasília." Quase um mês antes do acidente, durante uma solenidade em Brasília, a ministra havia minimizado os problemas provocados pela crise aérea do País e deu um conselho aos passageiros com problemas em pousos ou decolagens: "relaxa e goza". Na ocasião, diante do espanto dos repórteres, acrescentou :"Ah, gente, é igual a dor do parto. Depois você nem se lembra", disse a ministra.