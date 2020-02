Deslizamento de encosta causa interdição total da rodovia Rio-Santos

SOROCABA – O deslizamento de uma encosta voltou a interditar totalmente a rodovia Rio-Santos (SP-55), no trecho da Praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte do Estado de São Paulo. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o primeiro deslizamento aconteceu no final da noite de quinta-feira, 27, mas houve novo escorregamento de terra e lama nesta sexta-feira, 28, quando as máquinas já trabalhavam no local. No último dia 21, a rodovia já havia sido totalmente interditada no mesmo trecho devido à queda de barreiras.

Conforme o DER, a via está fechada para o trânsito entre o km 158 e o km 162, trecho sem possibilidade de abertura de desvio. Equipes trabalham no local, com apoio da prefeitura de São Sebastião, mas até a tarde desta sexta-feira não havia previsão de liberação da estrada. A orientação aos motoristas é utilizar as rodovias Tamoios, Mogi-Bertioga e Oswaldo Cruz para chegar ao litoral norte.

Barreiras

Outra rodovia de acesso ao litoral norte, a Carvalho Pinto também tem dois trechos com interdição parcial devido à queda de barreiras. Os bloqueios estão no km 126 e no km 134 da pista sentido São Paulo. A concessionária realiza obras de desvios temporários nos trechos afetados. A previsão é de que a estrada seja totalmente liberada ao tráfego ainda nesta sexta-feira.

Alerta

A Rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba a Caraguatatuba, está em estado de alerta e pode ser interditada a qualquer momento por segurança. O sistema de monitoramento meteorológico da concessionária apontou acúmulo de mais de 70 milímetros de chuva nas últimas 72 horas. O protocolo de segurança da rodovia determina a interdição do trecho de serra quando o índice chega a 100 milímetros, devido ao risco de queda de barreiras.