Descida para o litoral tem trânsito lento em São Paulo

O congestionamento nas rodovias paulistas que levam ao litoral começou cedo neste sábado, 29. Às 7h20, a Rodovia dos Imigrantes tinha pontos de lentidão do km 16 ao km 32 e do km 38 ao km 43, segundo a Ecovias, empresa responsável pela administração da destada. No mesmo horário, a Anchieta tinha tráfego lento do km 23 ao km 31.

A Imigrantes segue com tráfego congestionado em direção à Baixada, do km 16 ao km 32 e do km 38 ao km 38 ao km 43, devido ao excesso de veículos. Pelo mesmo motivo, a Anchieta tem congestionamento no sentido litoral, do km 23 ao km 31. — Ecovias (@_ecovias) December 29, 2018

Na Rio-Santos, o trânsito de veículos era intenso às 7h10, apontou a DER-SP. No trecho que vai de São Sebastião a Ubatuba, havia lentidão nos dois sentidos. Também foi registrado congestionamento nas duas direções entre Guarujá e São Sebastião.

Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, encontrava tráfego intenso quem passava pela área de Praia Grande e Mongaguá, sentido Peruíbe. O motorista que ia em direção à Praia Grande, por outro lado, encontrava boas condições na estrada.

Na Rodovia Oswaldo Cruz, havia congestionamento em todo o trecho de serra, até a chegada a Ubatuba (entre o km 65 e o km 94). Na Raposo Tavares, o tráfego era intenso entre São Paulo e Cotia, nos dois sentidos.