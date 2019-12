Descida para litoral tem lentidão nas rodovias Rio-Santos e Mogi-Bertioga

SÃO PAULO - Os motoristas que seguem para o litoral pelas rodovias Rio-Santos e Mogi-Bertioga enfrentam lentidão, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O tráfego também é intenso nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega e Oswaldo Cruz. Nas demais vias, o fluxo de veículos é normal.

No trecho São Sebastião/Ubatuba da Rio-Santos, o tráfego é intenso nos dois sentidos. Já no trecho São Sebastião/Bertioga, a lentidão é registrada no sentido São Sebastião.

Na Padre Manoel da Nóbrega, há lentidão no trecho Peruíbe/Praia Grande nos dois sentidos. O fluxo é intenso no sentido Bertioga da Mogi-Bertioga.

Os dois sentidos das rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt não apresentam pontos de lentidão. A Rodovia dos Tamoios também está com trânsito livre.

De acordo com a CCR AutoBan, o tráfego é normal no sistema Anhanguera-Bandeirantes. Também não há lentidão das rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Hélio Smidt.

Segundo a Ecovias, o fluxo de veículos é normal no sistema Anchieta-Imigrantes e na rodovia Cônego Domênico Rangoni.