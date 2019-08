DER lança aplicativo para consulta de multas em rodovias estaduais de SP

SÃO PAULO - O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) lançou nesta segunda-feira, 15, um aplicativo que permite que os motoristas multados em rodovias estaduais consultem as infrações de trânsito e indiquem quem foi o condutor que as cometeu. O DER Online também dispõe de uma área para acompanhar as defesas das autuações.

Gratuito, o app está disponível na Apple Store e no Google Play. Para consultar as multas, o motorista deve informar o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) do seu carro.

Para mais informações, os condutores podem entrar em contato com o DER através do telefone (11) 3311-1718 ou acessar o site do órgão.