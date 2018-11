Deputados irão aos EUA acompanhar análise da caixa-preta

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que investiga a crise no setor aeronáutico aprovou, em reunião de emergência, a ida de dois deputados aos Estados Unidos para acompanhar a degravação da caixa-preta do Airbus da TAM que explodiu no Aeroporto de Congonhas, na terça-feira, matando pelo menos 190 pessoas. Os dois deputados ainda não foram escolhidos. Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Na reunião da CPI, que já dura mais de quatro horas, foi aprovada também a convocação de autoridades do setor aeronáutico para falarem sobre o acidente com o avião da TAM. Para terça-feira à tarde, a CPI marcou depoimento do vice-presidente da TAM, Rui Amparo, e para quarta-feira, do presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton. A CPI aprovou ainda a convocação - mas ainda não marcou a data dos depoimentos - do diretor do Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), brigadeiro Jorge Kersul Filho, do presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, do presidente de Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), brigadeiro José Carlos Pereira, do presidente da Pantanal Linhas Aéreas, Marcos Sampaio Correia, do superintendente de Engenharia da Infraero, Armando Schneider Filho, e do presidente da Associação Brasileira de Pilotos, George Sucupira. Para a próxima segunda-feira (23), os integrantes da CPI planejaram fazer uma diligência no setor de manutenção da TAM, em São Paulo.