Deputado pedirá convocação de chefes da Defesa e Aeronáutica

O deputado Raul Jungmann (PPS-PE) afirmou nesta quarta-feira, 18, que pedirá a convocação do ministro da Defesa, Waldir Pires, do comandante da Aeronáutica, Juniti Saito, e do presidente da Infraero, José Carlos Pereira, à Comissão Representativa do Congresso, da qual faz parte, até esta quinta-feira para tratar do acidente com o avião da TAM, na noite da última terça, segundo informações da Agência Câmara. Jungmann disse que protocolará às 11h30, em nome do partido, requerimento dirigido ao presidente do Congresso, Renan Calheiros (PMDB-AL), para que a primeira reunião seja marcada ainda nesta quarta para discutir as providências a serem tomadas. Ainda não se cogita, segundo o deputado pernambucano, pedir o fim do recesso parlamentar, iniciado nesta quarta. O Airbus A-320 fazia o vôo 3054 de Porto Alegre a São Paulo com 186 pessoas a bordo. O deputado Júlio Redecker (PSDB-RS) está entre as vítimas fatais do acidente. Em São Paulo, ele pegaria outro vôo com o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), para uma viagem aos Estados Unidos, onde haveria uma série de reuniões com parlamentares norte-americanos. A viagem foi cancelada pelo petista.