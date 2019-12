Depois de temporal na terça, deve chover de novo nesta quarta

SÃO PAULO - Depois do forte temporal que atingiu São Paulo nesta terça-feira, 10, o dia amanheceu com nebulosidade e sem precipitação, mas as chuvas devem voltar a cair sobre a cidade na tarde e na noite desta quarta-feira, 11. A máxima prevista é de 26ºC.

LEIA TAMBÉM > Defesa Civil de SP emitirá alertas de desastres naturais para clientes de TV por assinatura

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, as pancadas de chuva serão de intensidade que varia entre moderada e forte, com potencial para a formação de alagamentos.

A média da temperatura mínima registrada na madrugada pelas estações meteorológicas do CGE foi de 18,2ºC. Durante a manhã, ocorrem poucas aberturas de sol e a temperatura se eleva.

"A partir das primeiras horas da tarde, a propagação de áreas de instabilidade provenientes do interior provoca chuva em forma de pancadas com intensidade moderada a forte e trovoadas. O solo encharcado eleva o potencial para formação de alagamentos intransitáveis e deslizamentos nas áreas de risco", alerta o órgão da Prefeitura.

Transbordamento de córregos e alagamentos

As zonas norte, oeste e leste foram as regiões mais afetadas pelas chuvas desta terça. Na zona leste, o Córrego Rio Verde transbordou; e, na zona norte, os Córregos da Paciência, na Vila Medeiros, e Perus, no bairro de mesmo nome.

No início da noite, o CGE registrava 35 pontos de alagamento na cidade, dos quais 12 eram intransitáveis.

Previsão do tempo para os próximos dias

Nesta quinta-feira, 12, o sol aparece e a temperatura sobe. De acordo com o CGE, à tarde, o calor e a entrada da brisa marítima geram nuvens carregadas que provocam chuva em forma de pancadas isoladas e rápidas. Os termômetros devem oscilar entre a mínima de 19°C e a máxima de 29°C.

Na sexta-feira, 13, o dia terá nuvens, aberturas de sol e tempo abafado. A previsão do CGE é de que a propagação de uma frente fria pelo Oceano Atlântico estimule a formação de áreas de instabilidade sobre o continente.

"Esse cenário vai propiciar pancadas de chuva generalizadas com moderada a forte intensidade, descargas elétricas e formação de alagamentos", afirma o órgão.

A temperatura mínima prevista para sexta pelo CGE é de 20°C; e a máxima, de 27°C.