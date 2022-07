Nasa divulga imagem aérea e noturna de São Paulo captada da estação espacial

Depois de publicar uma imagem da cidade do Rio de Janeiro vista de cima durante a noite, a Nasa, a agência aeroespacial dos Estados Unidos, divulgou nesta segunda-feira, 18, um registro fotográfico de São Paulo com características semelhantes ao que foi feito da capital fluminense.

O retrato aéreo, capturado a 420 quilômetros de distância pela Estação Espacial Internacional (ISS) no dia 4 de julho, mostra a capital paulista dominada pelas luzes esbranquiçadas de LED (sobretudo na parte central da foto), evidenciando um contraste com Guarulhos, no canto direito superior da imagem, município onde ainda predomina uma iluminação mais amarelada.

A foto foi parar nas redes sociais da Nasa, que a divulgou com a seguinte legenda: "A ISS (Estação Espacial Internacional) tirou esta foto de São Paulo enquanto orbitava 261 milhas (420 km) em 4 de julho de 2022. São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil. Nesta foto, suas luzes de rua brilhantes a diferenciam de uma cidade menor próxima, Guarulhos".

O registro foi publicado um dia depois da agência aeroespacial divulgar uma foto, feita pela mesma estação, do Rio, da Baía de Guanabara e do município de Niterói.

O retrato da capital fluminense dá a dimensão dos avanços do programa Luz Maravilha, um projeto da prefeitura carioca, realizado com ajuda da iniciativa privada, que promove a substituição das lâmpadas de vapor de sódio de 150 watts (amareladas) pelas do tipo LED, que são mais claras e duram mais tempo.

Este tipo de iluminação, de acordo com especialistas, é mais econômica, gera menos custos aos cofres públicos do Executivo, e proporciona maior segurança às pessoas.

Em São Paulo, até setembro do ano passado, as luzes de LED eram responsáveis por 88,5% do parque de iluminação pública na capital paulista, conforme informou o Estadão na época.

Dados da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), obtidos por meio da Coordenadoria de Gestão da Rede Municipal de Iluminação Pública (Ilume), mostraram redução de pelo menos 52% no consumo de energia no município.

O sistema começou a ser adotado em larga escala em São Paulo nas ruas do bairro Heliópolis, zona sul, em projeto de 2015 e que foi considerado um sucesso pelos moradores da região.