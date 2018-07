Depois das férias, SP volta a registrar altos índices de lentidão

O motorista que trafegava pelas principais vias da capital paulista por volta das 8 horas desta quarta-feira, 4, enfrentava 60 quilômetros de congestionamento, por conta do excesso de veículos. O índice representa 7,2% dos 835 quilômetros monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos com congestionamento. Fonte: CET Piores trechos congestionados - Corredor Norte-sul, sentido Santana, entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Pedroso, com 7.100 metros. - Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária, com 5.600 metros. - Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, desde a Ponte Aricanduva até o Arco da Sabesp. Situação dos principais corredores Zona Oeste - Avenida Rebouças: congestionada no sentido centro, desde a Rua Antonio Rosa até a Avenida Brasil. - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, desde a avenida Alcantara Machado até a Rua Antonio. - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, desde a Rua Taborda até a Avenida Jorge João Saad. Zona Leste - Radial Leste: sentido centro, desde a Avenida Melchert até o Viaduto Pires do Rio. - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, desde o Viaduto Julio Colaço até a Radial Leste. Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, desde a Rua 25 de Março até a Avenida Mercúrio.