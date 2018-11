Depois da forte chuva, bairros da capital ficam sem luz

Partes de dois bairros ficaram sem luz depois da chuva que caiu em São Paulo na manhã desta segunda-feira, 16. Na Vila Mariana, uma peça de madeira responsável pela sustentação de cabos de um poste quebrou na Rua Humberto I, fazendo com que casas das ruas Cubatão e Maestro Cardim ficassem sem luz. No Jardim Paulista, na zona oeste, o cruzamento entre as avenidas 9 de Julho e Brasil ficou às escuras. A Eletropaulo previa que os problemas fossem resolvidos até o começo da tarde. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a frente fria que causou chuva forte na manhã desta segunda, deve fazer com que todo o dia fique chuvoso. A continuidade da chuva eleva o risco de alagamentos e transbordamento de córregos. A Defesa Civil alertou também para o aumento da agitação marítima e para ventos moderados no litoral paulista, o que prejudica a navegação de pequenas embarcações, mas sem risco de ressacas. No período da noite, o tempo permanece chuvoso na maior parte das regiões.