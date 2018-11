Deic prende líder de quadrilha que fez arrastão em condomínio do Morumbi

SÃO PAULO - Policiais do Departamento de Investigações Criminais (Deic) prenderam na manhã desta segunta-feira, 26, Wesley Alves Ferreira, o Bebezão, que é suspeito de liderar a quadrilha responsável por invadir um condomínio residencial na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. O arrastão aconteceu no dia 16. Na ocasião, cerca de 15 criminosos se passaram por policiais civis para assaltar ao menos 20 casas.

Para traçar o perfil de possíveis autores do crime, policiais da 4ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Condomínio) cruzaram informações fornecidas pelas vítimas com suspeitos que já apresentavam histórico desse tipo de ataque. O levantamento apontou a participação de Bebezão. "Os moradores fizeram o reconhecimento", afirmou o delegado titular Fabiano Barbeiro, em nota divulgada pelo Deic.

Na manhã desta segunda, investigadores receberam informação de que o suspeito poderia se deslocar e conseguiram detê-lo em Paraisópolis, favela da zona sul da capital. No momento, Bebezão dirigia um Chevrolet Prisma. Aos policiais, o suspeito indicou uma espécie de oficina, também localizada na comuniadde, onde foram encontrados um fuzil .556 e outros dois simulacros da arma, além de uma pistola 9 mm, um revólver e "miguelitos", pregos retorcidos usados para furar pneus de viaturas.

Na oficina, os investigadores acharam, ainda, um Volkswagen Voyage, equipado com sirene e luminoso, possivelmente usado para se disfarçar de policial, além de um Volkswagen UP e de , um Kia Soul, que seriam utilizados em deslocamentos da quadrilha, segundo as investigações.