Defesa Civil libera mais 5 imóveis próximos ao local do acidente

A Defesa Civil liberou mais cinco imóveis que foram interditados após o acidente com o vôo 3054 da TAM, que caiu em frente ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, na terça-feira, 17. Na segunda, 23, a Defesa Civil liberou 11 imóveis que foram interditados na região de Congonhas. Entre os cinco imóveis liberados nesta terça estão restaurantes e estacionamentos que funcionam na Rua Baronesa de Bela Vista. Segundo a Defesa Civil, ainda não há previsão para a liberação das residências, que ficam na sua maioria, na Rua Otávio Tarquínio de Souza. A liberação aguarda o término dos trabalhos de busca de corpos e remoção do entulho do prédio da TAM Express, atingido pelo avião da empresa. No total, 27 imóveis foram interditados por questão de segurança.