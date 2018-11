Defesa Civil informa que 56 foram retirados do local

Segundo o coronel Jair Paca de Lima, comandante da Defesa Civil Municipal, até as 3h45 desta madrugada de quarta-feira, 56 pessoas já haviam sido retiradas dos escombros do depósito de cargas da TAM e da aeronave que se chocou contra o galpão localizado na Avenida Washington Luís, ao lado do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Veja também: O local do acidente Os piores desastres aéreos do BrasilConheça o Airbus A320 Galeria de fotos Assista a vídeos feitos no local do acidente Jair não soube informar dentre os 56 corpos quantos estavam no Airbus A-320 e quantos estavam fora da aeronave. Pelo menos 27 imóveis na região do acidente seguem interditados provisoriamente segundo o coronel. Esse número pode aumentar.