Defesa Civil do Estado alerta para temperatura de até 39ºC em SP

SÃO PAULO - A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil voltou a emitir alerta para a forte onda de calor que atinge o Estado de São Paulo em pleno inverno. Nesta quinta-feira, 12, as temperaturas máximas devem chegar ao patamar de 39º C nas regiões de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Barretos e Bauru.

Já na cidade de São Paulo e na região metropolitana, os termômetros devem atingir 35ºC, de acordo com o alerta da Defesa Civil. Na quarta-feira, 11, a capital paulista registrou a maior temperatura do inverno neste ano (34,5ºC), superando os 33,4ºC da terça-feira, 10, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.

Também há previsão de que as cidades de Campinas e São José dos Campos marquem temperatura máxima de 35ºC.

Por causa da onda de calor, a Defesa Civil orienta evitar realizar exercícios físicos ao ar livre nos momentos mais quentes do dia (11h às 17h) e permanecer em locais protegidos do sol. Também faz parte das recomendações evitar sair ao ar livre sem proteção solar e usar soro fisiológico nos olhos e narinas.

Nesta semana, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) também fez alerta aos motoristas sobre os cuidados ao dirigir nessas condições. "A primeira dica é, se possível, não dirigir em horários em que a incidência solar está mais intensa, ou seja, das 11h às 17h", informou. O órgão lembrou que, se não tiver como escapar do trânsito nesse período, as pessoas devem se hidratar tomando água, usando protetor solar e óculos escuros.