Defesa Civil e IPT vistoriam deslizamento em Congonhas

Técnicos da Defesa Civil e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT) fazem nesta tarde uma vistoria técnica no muro de contenção da pista principal do Aeroporto de Congonhas, que teve um deslizamento na tarde de segunda-feira por causa da chuva forte no local. Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 O desmoronamento foi na alça de acesso ao aeroporto para as avenidas Washington Luiz e Bandeirantes. O motivo do deslizamento foi infiltração de água no terreno, segundo Infraero. O acidente com o Airbus 320 da TAM, na última terça-feira (17), quebrou uma canaleta para escoamento de água e, com a chuva dos últimos dias, houve acúmulo de água e a terra caiu. O local fica a 100 metros da ala de autoridades de Congonhas, local onde ficaram os familiares das vitimas do acidente enquanto aguardavam informações e eram entrevistados pelos peritos para fornecer dados que pudessem ajudar no trabalho de identificação das vítimas pelo Instituto Médico Legal Central de São Paulo. O capitão Mauro Lopes, porta-voz do Corpo de Bombeiros, informa que os trabalhos no prédio da TAM atingido pelo avião vão se concentrar na retirada da laje. Ele disse que os bombeiros no local continuam resfriando o prédio por medida de segurança e para facilitar o trabalho das equipes. As buscas pelos corpos das vítimas continuam, com o auxílio de cães farejadores.