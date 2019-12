Decoração de Natal para ver e brincar

Decorações de Natal impactantes, grandiosas e estáticas não funcionam mais. Neste ano, os shoppings de São Paulo investiram em interatividade. Agora, o público não quer apenas admirar árvores, presépios, enfeites coloridos: a demanda é por participação.

A principal atração do Shopping Santa Cruz, na zona sul, por exemplo, não é uma árvore, mas um piano gigante no chão. Até três pessoas de uma só vez podem executar um número musical natalino com os pés. “Criança é sempre agitada. É melhor algo que eles possam gastar energia e brincar”, disse Daniel Cantarella, de 44 anos, pai de Arthur, de 6.

“Trazer criança para o shopping nesta época do ano é mais complicado. Por isso, qualquer coisa que ajude no entretenimento delas é muito bom”, comentou Rita Martins, de 39 anos, mãe de Douglas, de 5. O mesmo shopping também está promovendo outro tipo de interatividade: uma árvore modesta está enfeitada com cartinhas de crianças atendidas por projetos sociais. Em cada uma das cartas, um pedido para o Papai Noel. Os interessados podem escolher uma, comprar o presente e entregar no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

No centro

Praça do Patriarca

Casa do Papai Noel, localizada na Vila de Natal, com a presença do bom velhinho das 17 horas às 21 horas.

Árvore de Natal com 22 metros de altura e 60 mil microlâmpadas de LED

Largo de São Bento

Pista de patinação no gelo

Show do grupo Art Popular, no dia 23, às 14 horas

Projeção mapeada no Mosteiro de São Bento até o dia 23, das 20h30 às 23 horas

Pátio do Colégio

Cine Santander de Natal

Saída da Parada de Natal no Triângulo SP, no dia 22, a partir das 19 horas

“Peguei seis cartinhas. Acho que o Natal é uma época especial. E o que pode parecer pouco para alguns pode fazer um Natal incrível para outros”, falou Mariana Lopes, de 27 anos. O Shopping Ibirapuera também tem uma árvore solidária - com cartinhas de crianças.

Brincadeira. Já no Shopping Higienópolis, na região central, a interatividade está no carrossel instalado na base de uma árvore. Só o carrossel tem cerca de 30 metros de altura. Nele, trenós e renas fazem a festa das crianças e de famílias inteiras. Quando a reportagem visitou o local, crianças comemoravam o fato de ter andado nove vezes no carrossel. “Elas adoram. É uma coisa encantadora poder brincar no carrossel no meio do shopping”, disse Luciana Santana, de 34 anos, mãe de Gabriel, de 2, e Felipe, de 6.

No Cidade Jardim, na zona sul, foi instalada uma árvore de 15 metros de altura, com mais de 150 mil lâmpadas de LED e cerca de 35 mil enfeites. Ainda assim, o sucesso da temporada é o trenzinho a céu aberto que passeia pelo jardim do Papai Noel, no terraço do shopping. Também vale destacar a oficina de cartas onde crianças são convidadas a deixar bilhetes com seus desejos. As cartinhas são enviadas posteriormente por e-mail para os responsáveis pelas crianças.

O Eldorado também montou uma espécie de parque de diversões - com um trenzinho que atravessa a árvore central da decoração. E no JK Iguatemi há mais interatividade: lá, acontecem oficinas para decorar panetones, personalizar pães de mel e escrever cartas para o Papai Noel.

E para quem pretende encher o Instagram com fotos natalinas, versões instagramáveis das decoração podem ser encontradas em diversos empreendimentos, entre eles o Morumbi Town, o Plaza Sul e o Ibirapuera (com cenários gigantes).

Prefeitura

Luz no Coração da Cidade é o tema da 2.ª edição do Festival de Natal de São Paulo, realizado pela Prefeitura, que acontece até o dia 23 de dezembro. A ação natalina está localizada na região conhecida como Triângulo SP, no centro histórico, entre o Largo de São Francisco, o Pátio do Colégio, o Largo de São Bento e a Sé.

O destaque é a pista de patinação no gelo e um cinema de Natal com projeções 5D. Também foi montada uma Vila de Natal, com a Casa do Papai Noel e feiras de artesanato realizadas pelo Projeto Mãos e Mentes Paulistanas. Serão 40 barracas divididas em três turnos. Haverá ainda espetáculos diários de balé aéreo que se unem à projeção mapeada nas fachadas do Edifício Matarazzo.

Na Normandia, celebração entrou em declínio

A Rua Normandia, em Moema, na zona sul, já foi um roteiro famoso do Natal da cidade de São Paulo. O endereço costumava ser ocupado por dezenas de lojas que, tradicionalmente, decoravam suas fachadas entre os meses de dezembro e janeiro.

Até neve artificial podia ser encontrada por lá. Em seu auge, até o ano de 2015, cerca de 300 mil visitantes passavam pelo lugar. Hoje, o Natal passa despercebido na Rua Normandia.

Não que seja impossível encontrar uma decoração ou outra, mas nada que chegue aos pés das temporadas natalinas de anos atrás. “Recordar é viver. Infelizmente, o Natal na Normandia não tem o mesmo apelo. Era um lugar marcante, para toda a família. Acredito que foram problemas financeiros e de mudança mesmo no perfil dos comerciantes que fizeram a atração acabar”, disse Marcelo Solimeo, assessor especial da presidência da Associação Comercial de São Paulo.

De fato, o perfil da rua mudou bastante. Hoje, há muitos escritórios e lojas que não possuem vitrines atrativas. Além disso, os lojistas da Rua Normandia chegaram até a ser patrocinados durante o Natal para manter essa tradição, mas o tal patrocínio teve vida curta. "Houve um certo desentendimento entre os lojistas também. Um grupo sentia que estava investindo mais, mas não recebia o retorno em vendas. O comércio da Normandia é bastante específico. Apesar do grande fluxo de público, ele não se revertia em vendas”, disse José Roosevelt, representante da Associação de Moradores e Amigos de Moema. “Eu lamentei muito. Era algo que fazia parte da história de São Paulo”, completou.

Plano. Mas há tentativas de fazer a rua voltar ao que era antes. Maria Lucia Mendrone, representante do Rotary Club de Moema e também da associação de bairro, afirmou querer reverter essa situação.

“Vou apresentar ao Rotary e a outras entidades uma proposta de revitalização do Natal da Normandia para o próximo ano. É algo muito importante para cidade e que não pode ficar esquecido”, disse.