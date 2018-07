Data de vídeo de repórter não pode ser adulterada O repórter Bruno Paes Manso gravou o vídeo no qual revela os vencedores da licitação para iluminação pública na capital na segunda-feira, dia 5, pela manhã, na redação do "Estado". O vídeo foi publicado no mesmo dia. A gravação foi catalogada em uma editoria oculta que só poderia ser acessada a partir do link que foi gerado no dia de sua publicação. A TV Estadão não deu destaque para o material, que desde o dia 5 figura na lista de vídeos do portal estadão.com.br. A data do vídeo não pode ser adulterada.