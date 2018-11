Cumbica acumula quase metade das partidas com atrasos

A transferência da maioria dos vôos do aeroporto de Congonhas para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, provocou mais atrasos e cancelamentos nesta manhã de sábado, 28.O terminal acumulou 52 partidas, 46,8% dos vôos, com atrasos em 111 programadas, entre zero e meio-dia deste sábado. Outras cinco foram canceladas. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto operou por instrumentos pela manhã por conta do mau tempo, mas as operações não chegaram a ser suspensas. A estatal atribuiu o alto número de atrasos ao alto momento de passageiros. No Aeroporto de Congonhas, onde o funcionamento foi afetado pelo mau tempo, apenas uma das 67 decolagens havia atrasado e nenhuma havia sido suspensa, até as 12 horas. Pela manhã, a pista principal ficou fechada das 6 horas às 7h07, período em que foi avaliada a pedido da torre de comando. A pista auxiliar operou entre 6 horas e 6h45, por meio de instrumentos, mas também teve as operações suspensas por 22 minutos - até as 7h07.