CTPM libera circulação de trens próximo ao viaduto que cedeu

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) realizou na manhã deste domingo, 18, testes para liberação do trens. Por volta das 11h20 trens circularam com velocidade reduzida próximo ao viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros. Especialistas estão no local para avaliar a vibração produzida pela passagem dos trens. A circulação de trens da linha 9-Esmeralda foi interrompida entre as estações Pinheiros e Ceasa na sexta feira,16. A medida foi feita a pedido da Prefeitura de São Paulo por causa do risco de desabamento do viaduto que cedeu na madrugada de quinta-feira,15. A SPTrans acionou o Paese para transportar passageiros no trecho.

O viaduto interditado na pista expressa da Marginal do Pinheiros cedeu mais três milímetros, informou ontem o secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Vitor Aly. Segundo ele, a variação é normal e a situação segue estável, mas ainda há risco de desabar. Na madrugada, dois homens foram presos pela Guarda Civil Metropolitana por pichar o viaduto.