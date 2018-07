Criminosos fecham ruas e explodem duas agências bancárias em Rio Claro

SOROCABA - Criminosos encapuzados e armados com fuzis explodiram duas agências bancárias, na madrugada desta quarta-feira, 27, em Rio Claro, no interior de São Paulo. Para evitar a aproximação da polícia e de curiosos, os bandidos fecharam as ruas do centro, onde ficam as agências, e fizeram dezenas de disparos. Enquanto isso, outra parte da quadrilha usou explosivos para atacar caixas eletrônicos e cofres das agências do Banco do Brasil, na Rua 3, e da Caixa Econômica Federal, na Avenida 2.

Os dois prédios ficaram destruídos pelas explosões. O intenso tiroteio assustou os moradores, mas ninguém foi atingido. Luminárias de postes de iluminação foram quebradas pelos tiros, que acertaram também fachadas de prédios. Os criminosos fugiram em vários carros, levando o dinheiro. O valor roubado não foi informado. A Polícia Civil recolheu dezenas de cápsulas deflagradas de vários calibres. Policiais militares e rodoviários montaram barreiras em rodovias da região, mas até o início da manhã nenhum suspeito tinha sido preso.

