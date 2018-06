Criminosos explodem posto bancário da Caixa Federal de Alumínio

SOROCABA – Bandidos armados de fuzis explodiram os caixas eletrônicos de um posto bancário da Caixa Econômica Federal, anexo ao prédio da prefeitura, na madrugada deste sábado (24), em Alumínio, interior de São Paulo. O ataque aconteceu por volta das 4 horas, quando ainda havia movimento nas ruas, segundo a Polícia Militar. Os criminosos fizeram disparos para intimidar a população e alguns tiros atingiram o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do município, mas ninguém ficou ferido.

As explosões destruíram os dois caixas e também as instalações do posto. Destroços foram lançados para o meio da rua. Os criminosos fugiram com o dinheiro e ninguém tinha sido preso até o início da tarde. A PM recolheu 13 projéteis de munição deflagradas no entorno do prédio.

Esse foi o segundo ataque a instalações bancárias da cidade em três meses. Em dezembro, uma quadrilha explodiu os caixas eletrônicos de uma agência bancária. Só esta semana, quatro cidades sofreram ataques a bancos com emprego de explosivos no interior de São Paulo. Além de Alumínio, as quadrilhas agiram em Três Fronteiras, Sales e São Pedro.