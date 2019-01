Criminosos explodem cofre e causam incêndio em supermercado de São Vicente

SOROCABA – Uma quadrilha invadiu um supermercado e usou explosivos na tentativa de arrombar o cofre do estabelecimento na madrugada desta quarta-feira, 9, em São Vicente, litoral sul do Estado de São Paulo. As explosões destruíram parte das instalações e assustaram os moradores. O prédio pegou fogo e equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas.

Segundo a Polícia Militar, o cofre resistiu aos explosivos e o dinheiro não foi levado. A polícia suspeita que a quadrilha é responsável por ataques a caixas eletrônicos na região.

A ação criminosa aconteceu por volta de 4h30 e o supermercado, na avenida Marcolino Xavier de Carvalho, no bairro Cidade Náutica, estava fechado. Moradores do bairro foram acordados por três fortes explosões. De acordo com os bombeiros, havia indícios de que o fogo foi espalhado propositalmente pelos criminosos, depois de constatar que o cofre resistiu às explosões.

Os assaltantes fugiram e nenhum suspeito tinha sido preso até o fim da manhã. O prédio permanecia interditado à espera do laudo de uma perícia realizada pela Defesa Civil para avaliar o possível risco de desabamento. A Polícia Civil investiga o ataque. A reportagem entrou em contato com a rede Krill Supermercados, mas não obteve retorno.