Criminosos explodem bancos e roubam R$ 400 mil no interior de SP

SOROCABA - Um bando armado com fuzis explodiu dois caixas eletrônicos e um cofre de duas agências bancárias, na madrugada desta quarta-feira, 7, em Dois Córregos, no interior de São Paulo. Durante a ação, os criminosos fizeram disparos de fuzil para manter os moradores e a polícia afastados. De acordo com a Polícia Civil, cerca de R$ 400 mil podem ter sido levados dos bancos. Ninguém foi preso.

+++ Quadrilha tranca rua com ônibus e explode 10 caixas eletrônicos na Grande SP

Os prédios das agência, destruídos pelas explosões, permaneciam interditados no início da tarde. Além dos equipamentos, paredes internas dos imóveis ruíram.

+++ Dinamite roubada é suficiente para destruir 10 mil caixas eletrônicos

Conforme o depoimento de testemunhas, os bandidos chegaram em uma caminhonete branca e atacaram primeiro a agência do Banco do Brasil, na região central. Foram usados explosivos para abrir o cofre central, do qual teriam sido levados mais de R$ 300 mil.

+++ Polícia prende quadrilha acusada de roubar caixas eletrônicos na USP

Em seguida, os assaltantes se dirigiram à agência do Santander, que fica próxima, e usaram explosivos para detonar os caixas eletrônicos. A estimativa é de que outros R$ 100 mil foram roubados. A Polícia Militar chegou a perseguir os suspeitos, mas eles escaparam por estradas rurais.