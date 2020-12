Criminosos assaltam farmácia de alto custo de hospital estadual em Santo André

A farmácia de alto custo do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, na região do ABC, foi invadida por um grupo de criminosos na manhã desta terça-feira, 15. A Polícia Militar ainda tenta identificar os assaltantes.

Segundo a polícia, quatro indivíduos entraram no local uniformizados e com crachá do hospital por volta das 7h20. Eles invadiram a farmácia armados e levaram diversos remédios, além de pertences dos funcionários.

O caso foi registrado no 1º DP de Santo André e a Polícia Civil já solicitou uma perícia para o local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), está sendo realizado contato com os responsáveis pelo estabelecimento.

Nenhum funcionário do hospital foi ferido e ainda não é possível saber o valor do prejuízo do roubo. A policia espera identificar os criminosos com o auxílio das câmeras de monitoramento. Até o momento, ninguém foi preso e o local funciona normalmente.