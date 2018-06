Criminoso usa bilhete para anunciar assalto em São Bernardo do Campo

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu na última segunda-feira, 29, um criminoso que usava um bilhete manuscrito para anunciar assaltos em comércios de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As informações foram divulgadas pela PM nesta quinta-feira, 1º.

"Fique calmo, é só fazer o que estou pedindo e terminará tudo bem", começava o bilhete, que ameaçava com uma suposta bomba que o assaltante carregava dentro de uma sacola. No anúncio escrito, ele pedia todo o dinheiro do caixa e alertava para que a pessoa não gritasse ou tentasse pedir ajuda.

Com base nas características físicas passadas pelos comerciantes aos agentes da 1ª Cia do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, o homem foi preso após patrulhamento na região central do município. Com ele, foram encontrados um facão, um artefato explosivo falso e o bilhete utilizado nos roubos. Ele foi encaminhado para o 1º Distrito Policial, onde foi reconhecido por algumas vítimas.

