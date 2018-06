Crianças pedem passagem e inauguram folia em São Paulo

SÃO PAULO – No fim de semana em que se inicia oficialmente o calendário de carnaval paulistano, o bloco de rua infantil Mamãe Eu Quero se encarregou, logo às 10 horas do sábado, de abrir alas para a folia de 2018 e preparar os futuros foliões, com muitos hits na Praça Irmãos Karmann, em Perdizes, zona oeste da capital. A linha era toda familiar, unindo avós, pais, mães e principalmente as crianças, em meio a serpentinas, confetes e espumas.

Jussara Soares, uma das fundadoras do bloco, observou que ele cresce a cada ano. “Começamos em 2015 e hoje essa atração familiar está cada vez maior”, disse. As fantasias de super-heróis continuam como destaque. Não faltaram Homem de Ferro, Homem-Aranha e Mulher Maravilha. Mas houve espaço para outros ícones da nova geração como os Minions.

Maria Fernanda Lins, de 39 anos, trouxe os filhos Murilo Lins, de 8 anos, e Laura, de 5 anos, pelo segundo ano consecutivo. “Achei muito melhor o horário e a organização deste ano”, ressaltou.

Programação. A folia de carnaval continua no domingo, 4. O bloco Gambiarra inicia o trajeto com Miro Rizzo e Madzoo, DJs residentes da festa homônima, tocando clássicos da música brasileira, em Pinheiros, às 13h30. Mais cedo, às 11h, na Praça da República, o bloco Os Capoeira terá à frente o percussionista e mestre de capoeira Dalua. O desfile inclui cantigas de capoeira e maculelê, além de homenagens a grandes mestres do samba.

Outro destaque do dia é o bloco Sargento Pimenta, que, em 2018, terá o tema "Felicidade, Uma Arma Quente", em referência à canção "Happiness Is a Warm Gun", da banda The Beatles. O bloco apresenta, às 8h, na Vila Olímpia, músicas do quarteto britânico com ritmos brasileiros – a bateria, com 80 pessoas, é regida por Felipe Reznik.

Confira aqui a programação completa.