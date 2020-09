Criança morre em incêndio na zona norte de São Paulo

Um incêndio no fim da manhã desta quarta-feira, 2, em uma comunidade da zona norte de São Paulo matou uma criança de 5 anos. Os bombeiros mobilizaram nove viaturas e 28 homens para controlar o fogo, já extinto, no bairro Cachoeirinha. Não há estimativa de quantas casas foram atingidas.

É a segunda vez em menos de uma semana que uma criança morre em um incêndio. No sábado, 29, um menino de 9 anos morreu atingido pelo fogo que se alastrou por 50 barracos da Comunidade Chaparral, localizada na Penha, na zona leste da capital.

Compartilhamos imagens do incêndio em comunidade, postado anteriormente pela Rua Gervásio Leite Rebelo - Cachoeirinha, que contou com 9 viaturas e 28 homens do Corpo de Bombeiros no combate ao fogo #193I. pic.twitter.com/q3u4XKMlPy — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 2, 2020