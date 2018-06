Criança morre atropelada por ônibus na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Uma menina de 2 anos de idade morreu na manhã desta segunda-feira, 15, depois de ser atropelada por um ônibus na Avenida Alcântara Machado, pouco depois do Viaduto Bresser, na zona leste de São Paulo.

++ Ciclista morre atropelado por ônibus no acostamento da Anhanguera

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, com o helicóptero Águia 22, atenderam a ocorrência por volta das 11h20. Segundo os bombeiros, a menina morreu no local com um ferimento grave na cabeça.

A mãe da criança, de 31 anos, também foi atingida e quebrou um braço. Ela foi levada para a Santa Casa.

Segundo o depoimento da irmã da menina ao SPTV, a criança correu para a rua quando o portão da casa foi aberto e acabou sendo atingida. Ela caiu na calçada em frente de casa. O ônibus estaria abaixo no limite de velocidade permitido na via, que é de 50 km/h.

Outro caso. No último domingo, 14, um homem de 79 anos foi atropelado por um carro em alta velocidade quando atravessa a faixa de pedestres. O acidente ocorreu no cruzamento das Avenidas Heitor Penteado e Pompeia, na Vila Madalena. A suspeita da polícia é de que o atropelador estaria envolvido em um racha.