Criança ferida em acidente entre van e caminhão morre e quatro vítimas têm alta

SÃO PAULO - Uma criança que ficou ferida no acidente entre uma van escolar e um caminhão, em Carapicuíba, morreu nesta sexta-feira, 13. A idade da vítima não foi revelada. Quatro pessoas tiveram alta entre ontem e este sábado, 14, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O acidente ocorreu no fim da manhã desta sexta-feira no cruzamento entre as ruas da Reserva e Antônio Ricardo, no bairro Vila Lourdes, e deixou 17 pessoas feridas.

Entre as vítimas, 11 eram crianças entre 7 e 12 anos. As outras foram seis adultos, dos quais há três homens, de 20, 23 e 48 anos, e uma mulher de 22 anos. Entre eles, estão o motorista e o ajudante dos dois veículos.

De acordo com a pasta, sete crianças foram levadas para o Hospital Geral de Carapicuíba, onde estava a criança que morreu. Duas tiveram alta ontem e quatro permanecem internadas. O estado de saúde delas é estável. No Hospital Geral de Osasco, uma criança está internada em estado grave e dois adultos tiveram alta. As outras vítimas foram levadas para hospitais que não são administrados pela gestão estadual.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente. O delegado titular do 1º Distrito Policial de Carapicuíba, Pedro Buk, investiga o caso como lesão corporal culposa praticada pelo motorista do caminhão.

Segundo o delegado, umas das suspeitas é de que houve falha no freio. A outra é que o veículo estava em alta velocidade. A proprietária do caminhão informou que o veículo passou por revisão há 15 dias e que ele estava em ordem.

O cruzamento onde aconteceu o acidente não tem placas de "pare" ou indicação de preferência em nenhum dos lados. Há apenas duas semanas, outro caminhão desgovernado invadiu a casa de uma professora que mora na mesma rua.