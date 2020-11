Criança de seis anos cai de prédio na Vila Tiradentes

Um menino de 6 anos caiu de um prédio na Vila Tiradentes, em São Paulo, por volta das 8h22 desta quinta-feira, 26. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a altura da queda foi em torno de 7 a 10 metros. A criança foi encontrada em estado gravíssimo.

O caso aconteceu na Rua Coronel Paulo Soares de Moura e está sendo acompanhado pela 75ª Delegacia de Polícia. A criança sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi socorrida por quatro viaturas do Samu avançado, que conta com profissionais médicos no acompanhamento do resgate.

Leia Também Menino de 12 anos morre após cair do 12º andar de prédio no centro de SP

A vítima foi socorrido pelo helicóptero Águia e encaminhada para atendimento no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP), onde permanece internada. Não há informações sobre o motivo da queda.