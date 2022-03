Cracolândia: Veja o antes e depois da saída de traficantes e usuários de drogas

Traficantes e usuários de drogas deixaram a região conhecida como Cracolândia, na Luz, e se espalharam por outros pontos do centro de São Paulo. Moradores relatam que a concentração – o chamado fluxo - no quadrilátero da rua Helvetia, alamedas Dino Bueno e Cleveland e a praça Júlio Prestes já vinha diminuindo nos últimos dias. Mas, na segunda-feira, 21, as ruas amanheceram praticamente vazias.

A saída foi ordenada por lideranças do crime organizado na noite de sexta-feira, de acordo com a Polícia Civil. Cerca de um terço dos usuários e traficantes, de acordo com estimativa da própria polícia, migrou para a Praça Princesa Isabel, também no centro.

De acordo com o monitoramento da Prefeitura, a região da Cracolândia recebia um fluxo médio de 527 pessoas por dia. Em fevereiro, o número caiu para 397.

FLUXO

NOVO CENÁRIO