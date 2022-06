Cracolândia: Homem morre esfaqueado após briga entre usuários de drogas

Um homem morreu esfaqueado na tarde desta segunda-feira, 6, entre a Avenida Duque de Caxias e a Alameda Barão de Limeira, nos Campos Elísios, centro de São Paulo. A região tem sofrido com a dispersão do chamado "fluxo", grupos de dependentes químicos que vêm vagando pelas ruas do entorno desde que a Polícia Civil realizou uma operação para retirá-los da Praça Princesa Isabel, próximo à Luz.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso desta tarde está sendo acompanhado pelo 2º DP. Segundo testemunhas que moram nas proximidades do crime, os homens estariam em situação de rua e teriam passado o dia discutindo, até que um deles foi morto com golpes de faca.

A SSP não divulgou a idade nem nome dos envolvidos, mas afirmou que o autor do assassinato também se feriu na briga e foi encaminhado a um hospital da região, onde segue internado. A faca utilizada no crime foi apreendida para perícia.

Os primeiros desdobramentos da grande operação policial realizada mês passado contra o tráfico de drogas na região central da capital paulista foram a dispersão e o espalhamento dos usuários e traficantes de drogas. A partir da Praça Princesa Isabel, o chamado “fluxo” se dividiu em pequenas aglomerações.

No dia 13 de maio, um homem de 32 anos foi baleado e morto após um tumulto ocorrido na Avenida Rio Branco, na República. O local fica próximo à Praça Princesa Isabel. Raimundo Nonato Rodrigues Fonseca Júnior, de 32 anos, vivia nas ruas e em albergues da capital paulista ao menos desde 2019. Ele era dependente de álcool e outras drogas e já havia sido internado em uma clinica psiquiátrica de Campinas, interior de São Paulo, onde nasceu. Raimundo já teve passagens pela polícia entre 2011 e 2012 por roubo e tráfico de drogas. De acordo com a polícia, ele possuía uma pedra de crack e R$ 27.

A confusão aconteceu durante uma operação policial de dispersão na Avenida Rio Branco. Segundo testemunhas, usuários de drogas tentaram depredar um ponto de ônibus. Foram ouvidos tiros e, em seguida, a vítima foi encontrada caída na calçada com um ferimento no peito. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi levado para a Santa Casa, mas morreu em seguida. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que três policiais civis se apresentaram voluntariamente como autores de disparos.