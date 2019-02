Covas propõe 'trava' de 10% nos aumentos de IPTU e perdoa dívida de 90 mil imóveis

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), decidiu enviar projeto de lei à Câmara Municipal para criar uma trava permanente de 10% de aumento anual do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a partir do ano de 2020. O texto também propõe perdoar dívidas de IPTU dos anos de 2015 a 2018 de cerca de 90 mil contribuintes que, em 2019, tiveram aumentos de até 50% -- enquanto o restante da cidade teve reajuste de 3,5%.

Com essa trava, não importará quais mudanças sejam feitas no cálculo do imposto, "o reajuste de um ano para outros será de 10%", disse o secretário de Governo, Mauro Ricardo.

A medida é uma resposta ao aumento de 50% para alguns imóveis neste ano que gerou uma série de reclamações. Desde janeiro, diversos contribuintes passaram a receber boletos com esse reajuste e passaram as e queixar. A Prefeitura argumentou que esse aumento estava correto, uma vez que, ao determinar o aumento linear de 3,5% neste ano, muitos contribuintes mudaram da faixa de cobrança do imposto, perdendo o direito a descontos que são dados para os imóveis menos caros.

Em São Paulo, imóveis de até R$ 120 mil são isentos de IPTU, quem tem imóveis entre R$ 120 mil e R$ 360 mil tem direto a um desconto de até 50% e, acima disso, é cobrado o valor integral, que equivale a 1% do valor venal do imóvel.

Prefeitura aponta cobrança menor que a devida nos anos anteriores

Essa explicação, entretanto, levou à constatação de que, esse reajuste (e a perda de descontos) deveria ter ocorrido a partir de 2015. Então, na prática, esses contribuintes tinham um saldo a ser pago retroativamente. O erro nos lançamentos foi publicado pela Folha de S. Paulo.

Vale destacar que o IPTU tem uma alíquota fixa, de 1% do valor venal. Quando há reajuste, o que aumenta é a Plana Genérica de Valores, um mapa com os preços dos imóveis que determina o valor venal de cada propriedade. As faixas de desconto são aplicadas a partir do valor venal.

Covas então se viu diante de duas opções: ou cobrava os retroativos desses contribuintes ou buscava uma forma de anistia. Como o prefeito não pode isentar o pagamento de impostos por decreto próprio, determinou a preparação do projeto de lei, que será enviado à Câmara Municipal amanhã.

Os boletos do IPTU de 2019, com os reajustes de até 50%, são devidos e têm de ser pagos, segundo disse o secretário Ricardo.