Covas indica novos horários para comércio e serviços na pandemia em SP

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), decretou “recomendações” de horários de funcionamento e troca de turnos nas indústrias, comércios e prestadoras de serviços durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo a determinação, oficializada nesta quarta-feira, 15, no Diário Oficial, o objetivo é reduzir “aglomerações de pessoas nas vias e logradouros públicos, em especial nos terminais e pontos de transporte urbano de passageiros nos horários de maior demanda”.

O decreto é válido enquanto a cidade estiver em estado de calamidade pública. Ele abarca exclusivamente os comércios, as indústrias e os serviços considerados essenciais e que, portanto, ainda estão em funcionamento na cidade.

Grande parte das recomendações prevê troca de turno de funcionários antes das 6 horas ou depois das 11 horas, fora do horário de pico do transporte de São Paulo, em espaços como lavanderias, farmácias e oficinas mecânicas.

Além disso, o decreto ainda lista uma série de setores com recomendação de horário livre, tais como serviços de limpeza, construção civil, táxi, transporte por aplicativo, supermercados, feiras livres, atendimento médico e delivery de alimentos, dentre outros.

Confira a lista completa de horários e trocas de turnos em SP abaixo:

- Lavanderias: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Serviços de limpeza: livre;

- Hotéis e similares: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Construção civil: livre;

- Comércio de materiais de construção: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Serviços veterinários: livre;

- Venda de produtos farmacêuticos e alimentos para animais (não inclui serviços de banho, tosa e estética para pets): troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Cuidados com animais em cativeiro: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru” de bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e similares: livre;

- Oficinas de veículos automotores: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Borracharias: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Borracharias localizadas em postos de combustíveis: livre;

- Serviços médicos, odontológicos, fisioterápicos, laboratoriais, farmacêuticos e hospitalares: livre;

- Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade: livre;

- Segurança pública e privada, como vigilância, guarda e custódia de presos: livre;

- Atividades de defesa nacional e de defesa civil: livre;

- Transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e transporte de passageiros por táxi ou aplicativo: livre;

- Telecomunicações e internet: livre;

- Call center: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Captação, tratamento e distribuição de água: livre;

- Captação e tratamento de esgoto e lixo: livre;

- Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica (incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte, e distribuição e comercialização de gás natural): livre;

- Iluminação pública: livre;

- Produção, armazenagem, distribuição, comercialização e entrega de produtos de saúde, farmacêuticos, óticos e de higiene: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Farmácias: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e lojas de venda de água mineral: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Feiras livres: livre;

- Centro de abastecimento de alimentos (Ceagesp): livre;

- Lojas conveniência de venda de produtos alimentícios localizadas em postos de combustível: livre;

- Padarias (sem consumo de alimentos e bebidas no local): livre;

- Lojas especializadas na venda de artigos médicos, odontológicos, ortopédicos e hospitalares: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Estabelecimentos de beneficiamento e processamento de produtos agropecuários: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Comércio de insumos agropecuários, medicamentos de uso veterinário, vacinas, material genético, suplementos, defensivos agrícolas, fertilizantes, sementes e mudas e produtos agropecuários: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Comercialização de embalagens: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Serviços funerários: livre;

- Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias: livre;

- Serviços de zeladoria e limpeza pública: livre;

- Prevenção, controle e erradicação de pragas de vegetais e de doenças dos animais: livre;

- Inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal: livre;

- Vigilância agropecuária: livre;

- Atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos: livre;

- Controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre: livre;

- Serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil: troca de turno antes das 6h ou após as - 11h;

- Serviços prestados por lotéricas: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Serviços presenciais prestados por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Serviços de estacionamento de veículos localizados em um raio de 300 metros no entorno de unidades de saúde: livre;

- Serviços postais: livre;

- Transporte e entrega de cargas em geral: livre;

- Serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte de outras atividades previstas nesta lista: livre;

- Administração tributária e aduaneira: livre;

- Fiscalização ambiental: livre;

- Fiscalização do trabalho: livre;

- Produção e distribuição de petróleo, de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo: livre;

- Postos de combustíveis: livre;

- Venda no atacado e varejo de botijões de gás: livre;

- Produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro: livre;

- Monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança: livre;

- Levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações: livre;

- Mercado de capitais e seguros: livre;

- Atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às urgentes: livre;

- Atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da Constituição: livre;

- Atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência): livre;

- Outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade: livre;

- Atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia do novo coronavírus: livre;

- Atividades acessórias de suporte e disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva, relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde: livre;

- Atividades industriais não compreendidas nos demais itens desta lista: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Serviços públicos de notas e registros (cartórios): troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Órgãos e entidades do serviço público federal, estadual e municipal, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, cujas atividades não estejam previstas nos demais itens desta lista: troca de turno antes das 6h ou após as 11h;

- Fiscalização de posturas municipais, em especial das disposições deste decreto: livre;

- Outras atividades que vierem a ser definidas em ato conjunto expedido pelas Secretarias Municipais de Governo, da Saúde e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho: a definir.