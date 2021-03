Covas anuncia leitos de internação em universidade e 19 miniusinas de oxigênio

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 25, a ampliação de leitos de enfermaria e UTI a partir de abril, que serão instalados em uma universidade, um centro de capacitação e eventos privado e no anexo de um hospital municipal. Outra medida divulgada é a compra de 19 miniusinas de produção de oxigênio medicinal, com entrega também no próximo mês, em hospitais e UPAs, como medida para evitar problemas de desabastecimento para o tratamento de pacientes da covid-19.

Além disso, foi divulgado o cronograma de ampliação da vacinação contra o novo coronavírus para outros grupos prioritários a partir de segunda-feira, 29, com a inclusão de profissionais de saúde de 53 anos ou mais, adultos em situação de rua cadastrados em centros de acolhida, trabalhadores que atuam no atendimento de vulneráveis em unidades municipais e funcionários do setor de cemitérios públicos e privados.

Nos meses anteriores, a campanha já havia iniciado a imunização de idosos em situação de rua, profissionais do setor de atendimento social e trabalhadores da saúde com 60 anos ou mais e da linha de frente contra a covid-19. O grupo de trabalhadores de saúde inclui as seguintes categorias: médicos, profissionais de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, técnicos de laboratório que fazem coleta de testes RT-PCR para o vírus da covid-19, farmacêuticos, técnicos de farmácia, odontólogos, auxiliares de saúde bucal, técnicos de saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física e médicos veterinários.

As 19 miniusinas de produção de oxigênio anunciadas terão um custo total de R$ 9,5 milhões e continuarão em funcionamento depois da pandemia. Segundo o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, esses equipamentos garantirão o abastecimento de 596 leitos de enfermaria e 211 de UTI em hospitais municipais, UPAs e hospitais dia.

A capacidade de produção é equivalente a 900 cilindros diários, com previsão de economia mensal na compra de cilindros de R$ 250 mil e retorno do investimento em três anos. Como mostrou o Estadão, a escassez de oxigênio gasoso no mercado e o alto custo para instalação de tanques criogênicos têm levado prefeituras a optar pelas miniusinas para evitar o desabastecimento do insumo na pandemia.

A primeira miniusina será entregue na terça-feira, 30, no Hospital Municipal Capela do Socorro, na zona sul, enquanto outras seis estão previstas até 15 de abril e, as demais, para o fim do próximo mês. Os espaços em que serão instaladas são: Hospitais Municipais Sorocabana e Capela do Socorro (2 unidades), UPA Jabaquara e Hospitais Dia Tito Lopes, Flávio Gianotti, M'Boi Mirim I e II, Itaim Paulista, São Mateus - Tietê II, São Miguel, Brasilândia, Butantã, Lapa, Mooca, Penha, Vila Prudente, Campo Limpo, Cidade Ademar.

Também foi anunciada a ampliação de vagas de internação, com 60 leitos de UTI e 180 de enfermaria, exclusivos para pacientes da covid-19, além de 55 para hospitalizações de outra natureza, todos parcialmente apoiados pela iniciativa privada.

Do total, 20 vagas de UTI e 180 de enfermaria serão instaladas em um dos pavimentos da unidade Vergueiro da universidade Uninove, no centro expandido, com abertura em 5 de abril. Outra parte estará na Universidade Corporativa Comendadeira Helena Lundfren (UCCHL), das lojas Pernambucanas, na Estrada do Campo Limpo, na zona sul, com 55 leitos de não covid, entregues a partir do início de abril, com conclusão em 30 dias. "Esses leitos não covid são muito importantes para que a gente possa desafogar outros hospitais nossos", destacou Aparecido.

Por fim, as outras 40 vagas de UTI estarão em uma construção modular e de uso permanente que está em obras junto ao Hospital Municipal Vila Santa Catarina, no Jabaquara, zona sul. Nesse caso, o apoio é das empresas Gerdau, Banco BTG, Suzano e Península, com entrega para o fim de abril.

Os anúnicos ocorreram na véspera do feriadão antecipado, que começará na sexta-feira, 26, e emendará com a Páscoa. O prefeito fez novamente um apelo para que a população não faça viagens na data e permaneça em distanciamento social. “Não é um período para festejar, viajar, aglomerar, muito pelo contrário”, disse. “É (uma) necessária parada para que diminua o ritmo de contágio na cidade", destacou Covas.

Na cidade de São Paulo, o balanço de quarta-feira, 24, aponta 694.686 casos e 20.636 óbitos pelo novo coronavírus confirmados. Na rede municipal, a taxa de ocupação é de 90% em UTI e de 80% em leitos de enfermaria, totalizando 2.215 internados, dos quais 1.217 em terapia intensiva.

Nesta sexta-feira, 26, a campanha de vacinação contra a covid-19 no município passará a abranger idosos de 69 a 71 anos, público estimado em 245,3 mil pessoas. O imunizante estará disponível nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), em 19 postos de drive-thrus espalhados pela cidade, nos 17 Serviços de Assistência Especializada (SAEs) e nos três centros-escolas.

Neste sábado, 27, os idosos poderão ser vacinados em 80 UBSs/AMAs, entre as 7 e as 19 horas, e nos drive-thrus, das 8 às 17 horas.

Veja onde ser vacinado contra a covid-19 em São Paulo:

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS):

Horário: de segunda a sexta, das 7h às 19h. Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/

