Covas afirma que aumento de casos de covid-19 entre classes A e B na capital paulista preocupa

Em coletiva de imprensa ao lado do governador João Doria (PSDB), o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) afirmou nesta sexta-feira, 11, que dados do quinto inquérito sorológico em adultos, que deverá ser divulgado na semana que vem, traz um dado novo e preocupante. De acordo com o prefeito, resultados já tabulados mostram um aumento de 56% do novo coronavírus em adultos das classes A e B na região oeste da capital.

"Alguns números estão sendo tabulados e deixam a secretaria municipal da Saúde e a Prefeitura preocupadas, como o aumento de 56% no número de pessoas com coronavírus nas classe A e B", disse Covas. "Essa foi uma doença que começou na região central, depois atacou em especial a periferia, e todos os inquéritos sorológicos mostram prevalência maior nos bairros de menor IDH. Mas esse dado tabulado traz esse aumento de 56% na região oeste da capital. Mas isso será apresentando na próxima semana", disse.

O secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, destacou que o aumento não é restrito à zona oeste. "São nas áreas com o IDH mais alto", disse, e em um percentual que varia entre 53% e 56%. Para o secretário, esse aumento está acontecendo na população que conseguiu fazer melhor o isolamento social durante o auge da pandemia, mas que agora está saindo às ruas, no comércio, em bares e restaurantes, e está sendo infectado.

Aparecido destaca que o dado não é indicativo de uma segunda onda iminente. "Esse aumento é em uma forma como a que ocorreu no começo da pandemia". Além disso, ele afirma que o aumento não foi detectado a partir de uma procura maior por atendimento médico, mesmo na rede particular, por pessoas com sintomas da covid, mas sim resultado da pesquisa que a Prefeitura vem fazendo há dois meses, para acompanhar a evolução da doença na população. "É o número de pessoas que tiveram contado com o vírus, mesmo assintomáticas".

Por ora, os técnicos da Prefeitura de São Paulo não estudam retroceder em nenhuma das medidas de abertura econômica já adotadas por causa desses dados. A atenção, disse Aparecido, está agora no resultado de outro estudo, um inquérito sorológico escolar. O resultado das duas pesquisas pode impactar em uma nova revisão sobre as decisões sobre volta às aulas. "Especialmente porque nessas regiões de IDH mais alto, as escolas particulares querem voltar", disse.

Inquéritos anteriores mostraram 'hotspots' na periferia

Os resultados dos últimos inquéritos sorológicos feitos pela Prefeitura sempre mostraram uma prevalência da doença em bairros mais centrais e periféricos. No primeiro resultado divulgado, por exemplo, a taxa de infecção variava. Na zona leste, a doença havia atingido a 12,5% dos moradores. Na zona sul, a 7,5% da população.

Depois, essa taxa foi maior na zona sul, com 11% e foram considerados 'hotspots', onde houve maior concentração de testes positivos, bairros como Brasilândia, Cachoeirinha, Jaçanã, Liberdade, Santa Cecília, Cidade Ademar, Jardim São Luis, Campo Limpo, Capão Redondo, Parque São Lucas, Sapopemba, Itaim Paulista, Itaquera e Lajeado.

Na divulgação dos resultados de uma nova etapa, no final de julho, Covas afirmou que os principais fatores associados à doença seguiam relacionados à pobreza e vulnerabilidade social, como baixa escolaridade, menor renda e maior número de moradores em um mesmo domicílio. "O vírus está jogando luz sobre a desigualdade que nós temos na cidade de São Paulo. É quatro vezes maior a incidência do coronavírus na classe D do que na classe A. Quem é mais pobre tem mais chance de pegar o vírus", disse, na ocasião.

Na divulgação dos resultados da quarta fase, o inquérito mostrou que pessoas das classes D e E tinham três vezes mais chance de ter a doença do que as das classes A e B.