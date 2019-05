Corregedoria da Câmara de SP arquiva pedido de cassação contra vereador Police Neto

SÃO PAULO - Em sessão realizada nesta quarta-feira, 22, os vereadores membros da Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo decidiram, por unanimidade, rejeitar parecer do vereador Fernando Holiday (DEM) que acolhia pedido de cassação contra o vereador José Police Neto (PSD) por recebimento indevido de verbas de viagem.

Police era acusado pelo ex-presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (DEM) de ter adulterado um requerimento de afastamento temporário feito à Câmara para participar de uma conferência sobre urbanismo da Organização das Nações Unidas (ONU) ocorrida na Malásia no ano passado. Após a leitura do requerimento, Police escreveu, à mão, que a viagem era “com ônus” à municipalidade. O vereador reconheceu que fez a alteração, mas disse que foi orientado a agir assim pela própria mesa diretora. Ao identificar a viagem como sendo "com ônus", ele recebeu verba de R$ 17 mil.

O parecer de Holiday, aliado de Leite, sustentava que a adulteração de fato ocorreu e, por isso, o processo deveria seguir em frente. Significaria levar o pedido de cassação para o plenário, para votação da perda de mandato pelos 55 vereadores paulistanos.

Police sustentava ainda que a ação era uma represália de parte dos servidores da Câmara, com apoio de Leite, que ficaram inimigos do parlamentar após ele tocar medidas como a divulgação dos salários dos servidores e cortar salários maiores do que o teto constitucional durante período em que presidiu a Câmara, na gestão Gilberto Kassab (PSD). Leite nega.

Na análise do parecer, entretanto, cinco vereadores da Corregedoria acolheram os argumentos de defesa de Police, e determinaram o arquivamento do pedido.

A denúncia feita por Leite também foi enviada ao Ministério Público Estadual e resultou em um inquérito civil, que ainda está em andamento.