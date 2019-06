Corpus Christi 2019: o que abre e o que fecha no feriado em SP

O Corpus Christi será celebrado nesta quinta-feira, 20, em 2019. Apesar de não ser considerada feriado nacional, a data é feriado em todo o Estado de São Paulo, por determinação do governador João Doria.

O nome da comemoração faz referência direta ao significado do que ela celebra: a eucaristia. No catolicismo, o Corpus Christi se dá como maneira de lembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Confira o que abre e o que fecha e como ficarão as estradas durante o Dia do Trabalho em SP:Metrô

O Metrô de São Paulo terá operação especial com reforço do quadro de funcionários durante o feriado prolongado de Corpus Christi.

Com o evento “Marcha para Jesus” na região de Santana, o Metrô vai ampliar o quadro de funcionários nas estações mais próximas: São Bento, Luz, Tiradentes, Armênia, Portuguesa/Tietê, Carandiru e Santana, na Linha 1-Azul; além de República, Anhangabaú e Sé, na Linha 3-Vermelha.

Haverá trens reservas para atender as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela (operada pela Via Quatro) e 5-Lilás (Via Mobilidade), em caso de aumento repentino de demanda.

Na Linha 15-Prata, as estações estarão fechadas até às 16h para testes no sistema de controle dos trens. Os passageiros poderão percorrer o trecho entre Vila União e Vila Prudente gratuitamente nos ônibus do sistema PAESE. Das 16h à 0h os trens circularão normalmente na Linha 15.

No sábado e domingo, por causa da partida da Copa América entre Brasil e Peru e a Parada do Orgulho LGBT, respectivamente, também haverá reforço no quadro de funcionários. Trens reservas estarão à disposição para atender horários de maior demanda.

Para facilitar a volta do feriado prolongado, na segunda-feira, todas as estações da rede serão abertas 40 minutos mais cedo, a partir das 4h.

CPTM e ônibus

Os trens da CPTM e os ônibus municipais terão funcionamento normal durante o feriado de Corpus Christi. A EMTU/SP informa que, na quinta-feira, 20, as linhas de ônibus intermunicipais da Região Metropolitana de São Paulo irão operar com a programação horária de domingo. Já na sexta-feira, as partidas serão equivalentes às programadas nos dias de sábado.

Rodízio

O rodízio municipal de veículos estará suspenso na quinta-feira e na sexta-feira. A Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) também foi liberada.

Ciclofaixas e Avenida Paulista

As ciclofaixas de lazer serão ativadas das 7h às 16h da quinta-feira e também no domingo. A única exceção é a ciclofaixa da Avenida Paulista, que não será ativada no domingo, devido à Parada do Orgulho LGBT.

Agências bancárias

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento nas agências bancárias nesta quinta-feira. O expediente retorna normalmente no dia seguinte.

Durante o Corpus Christi, a população pode usar os canais alternativos de atendimento para realizar as operações bancárias - como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes.

As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo) e carnês com vencimento marcado para essa data poderão ser pagos na próxima sexta-feira, 21, sem incidência de multa.

Poupatempo

O Poupatempo informa que todos os 73 postos do Estado estarão fechados na quinta, 20, e sexta-feira, 21. No sábado, 22, o funcionamento volta ao horário habitual de cada unidade.

Delegacias

Todas as delegacias da capital paulista funcionarão todos os dias, de maneira ininterrupta.

Hospitais

Os hospitais, prontos-socorros, AMAs 24 horas e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de São Paulo funcionarão todos os dias, ininterruptamente.

Comércio e Shoppings

Cada shopping paulistano possui um horário reduzido de funcionamento durante o feriado de Corpus Christi. Praça de alimentação, lojas e quiosques possuem horários diferenciados.

Estradas

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), as rodovias paulistas sob concessão devem ter tráfego mais intenso já a partir das 13h desta quarta-feira, 19. A estimativa é de que 1,9 milhão de veículos deixem a Grande São Paulo com destino ao Interior e Litoral Paulista.

Na quinta-feira, 20, o movimento começa a se intensificar às 8h e deve permanecer carregado até as 14h. Para o retorno do fim de semana prolongado, a Artesp ressalta que o trânsito deve ficar mais carregado no domingo, 24, a partir das 10h.

As concessionárias irão reforçar as equipes de atendimento aos usuários devido ao aumento da demanda prevista para o feriado.

Previsão do tempo

Ainda que coincida com o início do inverno, o feriado prolongado de Corpus Christi terá temperatura amena e bastante sol. De acordo com o Climatempo, as máximas previstas para a capital paulista ficam acima dos 20ºC. Pode garoar somente na sexta-feira, 21, justamente quando começa o inverno.

Na quinta-feira, faz sol o dia todo e a máxima chega aos 24ºC, enquanto na sexta-feira a mínima prevista é de 14ºC. No final de semana, o tempo fica fica firme, com termômetros entre 16ºC e 23ºC.