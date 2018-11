Corpos das vítimas do vôo 3054 são levados ao IML de Pinheiros

Os corpos das vítimas do vôo 3054 já começaram a ser resgatados e estão sendo levados ao Instituto Médico Legal central, localizado próximo ao Hospital das Clínicas, no bairro de Pinheiros. Duas vítimas já foram levadas ao IML, mas os funcionários não souberam informar as suas identidades. Cerca de 20 mortos já foram retirados do local do acidente.O Airbus A320 da TAM procedente de Porto Alegre, com 176 pessoas a bordo, derrapou no Aeroporto de Congonhas, atravessou a avenida Washington Luiz e bateu num prédio da companhia aérea e num posto de gasolina.Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 225 bombeiros e 76 viaturas estão trabalhando no resgates das vítimas, além de dois helicópteros de apoio das polícias civil e militar.