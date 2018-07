Corpo de recém-nascido é encontrado no Piscinão Aricanduva

O corpo de um recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, foi encontrado boiando no Piscinão Aricanduva, na zona leste de São Paulo, no final da tarde desta quinta-feira, 5, por crianças que brincavam no local. A polícia acredita que o bebê, do sexo masculino, tenha sido morto pela própria mãe. O caso foi registrado como homicídio no 53º Distrito Policial (Parque do Carmo) já que peritos constataram que a criança foi morta depois de nascer.