Corpo de montanhista francês é encontrado na Serra da Mantiqueira

SÃO PAULO - O corpo do francês Gilbert Eric Welterlin, de 54 anos, foi encontrado pelos bombeiros na manhã deste sábado, 5. Ele estava desaparecido no Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, em Píquete, desde o dia 16 de abril.

Ele saiu de casa com o objetivo de subir e descer o Pico dos Marins - que tem 2 mil metros de altitude -, quando foi visto pela última vez. Na manhã deste sábado, porém, após o aviso de um fazendeiro, um grupo de bombeiros encontrou o corpo do montanhista em um local de difícil acesso e longe de qualquer percurso de trilha. Ele foi identificado com base nas características, roupas e acessórios que usava.

No início da procura, mais de cem homens trabalharam nas buscas, que contaram com bombeiros e também com montanhistas voluntários,aeronaves, drones e cães farejadores para tentar encontrá-lo com vida.

Acostumado a disputar corridas em montanhas, ele deixou o carro na base da subida e partiu a pé com equipamentos mínimos de sobrevivência: uma jaqueta impermeável, um cobertor de emergência e uma head-lamp (dispositivo de luz na cabeça). Morador de Itajubá, no Sul de Minas, ele é casado com uma brasileira que é juíza do trabalho.