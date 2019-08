Corpo de menino desaparecido é encontrado após 15 dias no Rio Ribeira

SOROCABA - Pescadores encontraram boiando no Rio Ribeira de Iguape um corpo que pode ser o do menino Gabriel Lopes Coutinho, de 8 anos, desaparecido desde o dia 11 de agosto, quando saiu de casa para empinar pipa, em Registro, no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo. O corpo estava a 40 km do local do desaparecimento, mas familiares reconheceram como sendo de Gabriel uma corrente e o calção que vestia o cadáver. A criança estava com as mãos amarradas com uma corda, o que levou a polícia a considerar o caso como assassinato.

O corpo foi resgatado na tarde desta segunda-feira, 26, pelos bombeiros de Iguape, na região do bairro Jipovura. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Registro. O delegado Marcelo de Freitas, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), pediu exames de DNA e da arcada dentária para comprovar a identidade.

A mãe de Gabriel, Luciana Custódio, reconheceu o calção laranja e a correntinha que ela mesma havia dado ao filho.

Com a confirmação do crime, o delegado voltará a ouvir possíveis envolvidos, incluindo o padrasto da criança, que chegou a ser considerado suspeito pelo desaparecimento de Gabriel. Ele foi visto levando uma criança em seu carro no dia em que o menino sumiu.

Gabriel saiu de casa na tarde do dia 11, um domingo, para empinar pipa em uma pracinha da Vila Ouro, bairro de Registro onde mora a família. Ele disse à mãe que voltava em uma hora, mas não retornou. As buscas foram iniciadas no dia seguinte, depois que a mãe denunciou o desaparecimento à Polícia Civil.

A Polícia Militar mobilizou cães farejadores e até um helicóptero nas buscas. Um dos chinelos e a rabiola da pipa de Gabriel foram achados na trilha de uma área de mata. Imagens de uma câmera que mostram o padrasto de Gabriel com uma criança no carro ainda são analisadas pela polícia. Em seu depoimento, ele disse que outro menino, conhecido da família, estava no veículo.